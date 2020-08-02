Полицейский автомобиль снес столб и дорожный знак в Беломорске

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в Беломорске, сообщает «Karelianews».

В половине девятого вечера «УАЗ-Патриот» с полицейскими внутри врезался в деревянную опору линии электропередач, снес ее, как и дорожный знак. От удара автомобиль не смог самостоятельно передвигаться, был вызван эвакуатор.

Как сообщили изданию в МВД, причиной аварии стала вышедшая из строя рулевая система.

«УАЗ сначала вынесло на встречную полосу, а потом на опору ЛЭП. К счастью, никто не пострадал. МВД проводит внутреннюю проверку», - пишет издание.

Напомним, также 1 августа в Петрозаводске под машину бросился молодой человек, а под Костомукшей с трассы улетел и опрокинулся грузовик.

Фото «Karelianews»