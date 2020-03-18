Полицейские разыскивают посетителей торгового центра

Полицейские карельской столицы ведут розыск подозреваемых в краже одного из городских торговых центров. Предполагаемые преступники попали на видео.

Информацию о личностях и местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщать по телефону +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже в одном из сетевых магазинов бытовой техники. Где конкретно произошло преступление, не сообщается.