18 марта 2020, 10:29
Полицейские разыскивают посетителей торгового центра
Подозреваемых в краже запечатлели видеокамеры магазина
Полицейские карельской столицы ведут розыск подозреваемых в краже одного из городских торговых центров. Предполагаемые преступники попали на видео.
Информацию о личностях и местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщать по телефону +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.
Кроме того, полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже в одном из сетевых магазинов бытовой техники. Где конкретно произошло преступление, не сообщается.