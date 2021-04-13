Погода испортится в среду в Карелии

Синоптики рассказали о погоде в карельской столице и республике 14 апреля. По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске облачно с прояснениями, пойдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в диапазоне +4, +6. Днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами пойдет небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, местами подморозит до -3. Днем потеплеет до +4, +9, а местами и до +12 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью -4, днем +4;

В Кондопоге ночью -1, днем +10;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +9;

В Олонце ночью -1, днем +9;

В Пудоже ночью -2, днем +9;

В Сегеже ночью -2, днем +8;

В Сортавале ночью -1, днем +9;

В Суоярви ночью -2, днем +8.

Напомним, в начале недели в некоторых регионах страны, в том числе Карелии был побит температурный рекорд.