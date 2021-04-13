Апрель принес Карелии новые температурные рекорды

В России наступила пора температурных рекордов. 12 апреля, благодаря антициклону и южным потокам, несущим на территорию Европейской России прогретые воздушные массы, метеорологические летописи были переписаны в Карелии, Ленинградской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях. Об этом утром 13 апреля сообщает центр «Фобос».

Самый высокий рекорд был установлен в Урюпинске, Волгоградской области. Воздух там прогрелся до +25,9, что на 2,3 градуса превысило достижение 1959 года. Среди рекордсменов Курск, Воронеж, Тамбов, Петрозаводск и другие города. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в Петрозаводске воздух прогрелся до +17,5 градусов, в Олонце было +18,9, в Лодейном Поле Ленинградской области температура воздуха достигла +20,3.

Во вторник погодная ситуация начнет меняться. На северо-запад, в том числе на территорию Карелии, начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Осадков он принесет немного, но за ним будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии. (фото polese.by)