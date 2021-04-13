Жителей Карелии обрадует прогноз погоды на сегодня

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +14, +16 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

13 апреля в Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +6, +11, местами +16 градусов.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +14;

В Медвежьегорске днем +13;

В Олонце днем +15;

В Пудоже днем +12;

В Сегеже днем +12;

В Сортавале днем +9;

В Суоярви днем +13.