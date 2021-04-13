13 апреля 2021, 07:00
Жителей Карелии обрадует прогноз погоды на сегодня
Синоптики обещают до плюс 16 градусов
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +14, +16 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.
13 апреля в Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +6, +11, местами +16 градусов.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;
В Кондопоге днем +14;
В Медвежьегорске днем +13;
В Олонце днем +15;
В Пудоже днем +12;
В Сегеже днем +12;
В Сортавале днем +9;
В Суоярви днем +13.