Во вторник в Карелии воздух прогреется до плюс 16 градусов

Во вторник, судя по прогнозу карельского Гидрометцентра, выдастся очень теплый день.

В Петрозаводске 13 апреля облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха в диапазоне +4, +6. Днем воздух прогреется до +14, +16 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, а днем мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. В отдельных районах республики ожидаются небольшие, на севере ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью +1, +6, но местами подморозит до -2. Днем +6, +11, местами воздух прогреется до +16 градусов.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем +9;

В Кондопоге ночью +4, днем +14;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +13;

В Олонце ночью +3, днем +15;

В Пудоже ночью +3, днем +12;

В Сегеже ночью +3, днем +12;

В Сортавале ночью +2, днем +9;

В Суоярви ночью +3, днем +13.