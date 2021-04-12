Сегодня в Карелии будет настоящая весенняя погода, особенно на юге

Сегодня, 12 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не предполагается. В связи с тем, что ночью температура может опуститься до -1°С – на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный умеренный. А потому температура воздуха ночью -1, +1°С, а вот днем +10, +12°С! Атмосферное давление будет ночью расти, а днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии тоже ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя местами и иногда. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем +4, +9°С, по южным районам до +15°С! Если ветер не будет сильным – вполне можно загорать.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью до -3, днем до +4, пасмурно, к вечеру снег с дождем.

В Сегеже пасмурно, без осадков. Температура в разное время суток отличается слабо. Ночью -2, днем +2, но к вечеру может потеплеть до +4.

В Сортавале все как обычно – лучше всех! Ночью – 0 и пасмурно, днем до +6, солнечно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме, небольшие возмущения.