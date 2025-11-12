Подростка задержали среди ночи в гипермаркете в Петрозаводске

На днях ночью сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Патрульные тут же выехали на место, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранник рассказал стражам порядка, что некий юноша спрятал под одеждой десять пачек сливочного масла и попытался вынести товар без оплаты. Выяснилось, что той же ночью несовершеннолетний уже украл из магазина несколько упаковок форели. Общий ущерб составил около 4000 рублей.

Подросток был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось о том, что окурки с места преступления помогли выйти на след злодея в Карелии.