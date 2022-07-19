Подозреваемого в совершении кражи ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестного гражданина. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Полиция также хочет знать, как найти этого мужчину. Возможно, он причастен к совершению кражи.

Всех, кому известно что-то значимое о разыскиваемом, просят сообщить по номеру телефона: 8953 545 37 48. При этом гарантируют конфиденциальность. // Фото: МВД Карелии