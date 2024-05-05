Подъезд к понтонному мосту в Петрозаводске начали ремонтировать

Ночью в воскресенье, 5 мая, в Соломенном в Петрозаводске начали ремонтировать асфальт. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова.

Они фрезеруют старое покрытие по улице 9 Января.

- Ямочный ремонт на самом сложном участке будет выполнен,

- заявила Колыхматова.

Она также сообщила, что новый асфальт должны положить к середине мая. Рабочие также заасфальтируют подъезд к понтонному мосту. // фото, видео: Инна Колыхматова/ВКонтакте