05 мая 2024, 10:47
Подъезд к понтонному мосту в Петрозаводске начали ремонтировать
Рабочие фрезеруют асфальт в Соломенном и скоро положат новый
Ночью в воскресенье, 5 мая, в Соломенном в Петрозаводске начали ремонтировать асфальт. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова.
Они фрезеруют старое покрытие по улице 9 Января.
- Ямочный ремонт на самом сложном участке будет выполнен,
- заявила Колыхматова.
Она также сообщила, что новый асфальт должны положить к середине мая. Рабочие также заасфальтируют подъезд к понтонному мосту. // фото, видео: Инна Колыхматова/ВКонтакте