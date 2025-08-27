Под Петрозаводском из кранов в домах течет чача

Жители поселка Новая Вилга живут словно в Средневековье. Когда нет электричества, жизнь в населенном пункте Карелии замирает – нет ни воды, ни связи.

Когда свет возвращается, то из кранов в ванной течет нечто непонятное. Крик души оставили в сообществе «Подслушано в Птз». Там просят чиновников найти деньги и достроить водопровод от Петрозаводска до поселка.

«Такой водой пришлось сегодня мыться, собираясь на работу…Ведь так жить невыносимо! Света постоянно нет, нет света - нет воды, а потом такая вот чача идет. Мы хотим, чтобы молодежь в деревнях оставалась. У нас столько детей подрастает, да разве же они останутся в таких условиях! То света нет, то воды, то воды и света нет, то связи, то интернета. Обеспечьте нас пожалуйста хотя бы водой, ведь это так жизненно необходимо!»