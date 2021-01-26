Почти 10 миллиардов рублей выделят Карелии на национальные проекты

Карелии на реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 9 689,3 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на карельский Минфин.

Из регионального бюджета на нацпроекты направят около 4,8 миллиардов, остальное (более 4,9 миллиардов) добавит федеральная казна.

Больше всего денег будет выделено на нацпроект «Безопасные и качественны автодороги» - 3,6 миллиарда. Также внушительную сумму получит проект «Демография» - 1,8 миллиардов. На мероприятия в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда» выделят около 1,5 миллиардов рублей, на «Здравоохранение» - 692 миллиона, «Экология» - более 345 миллионов.

Годом ранее в 2020 году в бюджете Карелии на национальные проекты было предусмотрено более 8 миллиардов рублей. (фото rossaprimavera.ru)