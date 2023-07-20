По следам «Воздуха»

Фестиваль «Воздух» закончился ровно месяц назад. Но это может показаться мгновением, ведь с предыдущего «Воздуха» прошло целых восемь лет! За этот срок успело смениться целое поколение, и те, кто ходил на первые фестивали, уже успели обзавестись семьями, а многие даже вырастить собственных детей, у которых тоже есть музыкальный вкус. Но почему «Воздух» все-таки вернулся?

«Мы упорно, год за годом пытались всеми силами продвигать фестиваль, но с каждым годом надежды возродить его становилось все меньше и меньше. И вот, в прошлом году, когда надежда уже практически угасла – нам оказали федеральную поддержку», - рассказывает Максим Мазуровский, продюсер фестиваля.

Подробности – в новой рубрике «Под другим углом». (Видео)