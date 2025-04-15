Плюшевые игрушки оказались грязнее унитазов

Используя современные методы, ученые измерили и сравнили уровень загрязнения детского плюшевого мишки, одеяла, мусорного ведра и сиденья унитаза. О результатах рассказывает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Результаты оказались следующими: 43% проверенных одеял и 29% мягких игрушек показали уровень загрязнения выше 1000 единиц, что свидетельствует о высокой концентрации микробов. Для сравнения, средний показатель загрязнения сиденья унитаза составил 864 единицы, а мусорного ведра — всего 294 единицы.

Среди обнаруженных на игрушках микроорганизмов присутствовали потенциально опасные бактерии, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Эти микроорганизмы могут вызывать серьезные инфекции, особенно у детей с еще не сформировавшейся иммунной системой. Кроме того, на нестиранных мягких игрушках могут скапливаться пылевые клещи и плесень, которые способны провоцировать аллергические реакции и обострение астмы.

Эксперты рекомендуют регулярно стирать мягкие игрушки. Регулярная стирка мягких игрушек и одеял — это простая, но эффективная мера профилактики, которая может защитить от потенциальных проблем со здоровьем. © «Петрозаводск говорит»