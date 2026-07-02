«ПКС‑Водоканал» повысили эффективность на 121 % в рамках нацпроекта

Предприятие участвовало в федеральном проекте «Производительность труда» и добилось заметной экономии ресурсов и роста ключевых показателей

Фото: «ПКС‑Водоканал»

«РКС – Петрозаводск» продолжают последовательно повышать качество услуг и эффективность своей работы. Очередным шагом в этом направлении стало участие «ПКС – Водоканал» в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

К проекту предприятие присоединилось в сентябре при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК) для того, чтобы сделать процессы быстрее, экономичнее и удобнее как для сотрудников, так и для жителей города.

Спустя месяцы сотрудничества с ФЦК, состоялся отчет по реализации проекта «Водоснабжение абонентов», с которым в том числе прибыли ознакомиться замминистра экономического развития Карелии Роман Ломако и председатель комитета ЖКХ Администрации Петрозаводска Илья Михачев.

Работа велась сразу по нескольким направлениям: снижение энергозатрат, сокращение потерь воды (NRW), повышение эффективности ремонтов, уменьшение расхода химических реагентов и более рациональное использование производственных площадей.

Результаты оказались более чем заметными. Благодаря внедрённым решениям удалось:

увеличить выработку до 121% от плановых показателей;

сократить расходы на аренду склада, экономия составит около 1,5 млн рублей в год;

повысить выявляемость безучетного потребления воды, что положительно сказалось на выручке;

снизить затраты на электроэнергию на водонасосной станции, экономия составит порядка 780 тыс. рублей ежегодно;

уменьшить расход коагулянта Al₂O₃, используемого при очистке воды.

Как отметил эксперт по операционной эффективности ФЦК Алексей Сенченко: «Совместная работа проектной команды «ПКС – Водоканал» и ФЦК показала рекордный результат среди всех участников национального проекта в Карелии с 2022 года: выработка в пилотном потоке увеличилась на 121%!».

Такие изменения – это не просто цифры, а реальные шаги к более устойчивой и современной системе водоснабжения и водоотведения Петрозаводска. «РКС – Петрозаводск» всегда стремятся внедрять передовые практики, чтобы жители города получали качественные услуги, а ресурсы использовались максимально эффективно.

Для нас участие в проекте – это не разовая история, а часть системной работы. Мы видим конкретный результат: ускорение рабочих процессов, снижение затрат и повышение качества услуг. В конечном итоге это положительно влияет на жителей Петрозаводска – это и есть главное достижение,

– отметил главный управляющий директор «РКС – Петрозаводск» Александр Сафронов.

В компании подчеркивают, что работа в этом направлении будет продолжена. Ведь совершенству действительно нет предела, особенно когда речь идет о комфорте горожан и развитии городской инфраструктуры.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID