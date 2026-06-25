На Онежской набережной появилась фигурка хранительницы северных ягод

Компанию Дедушке Хоме составляет Бабушка Нюра

фото стопкадр видео со страницы главы города

Новый арт-объект установили на Онежской набережной в Петрозаводске. Что он из себя представляет, рассказала глава города. Компанию гному, Дедушке Хому, теперь составляет хранительница северных ягод Бабушка Нюра.

«Новая жительница Петрозаводска с полными лукошками морошки встречает всех на Онежской набережной рядом с Петровской площадью»,

- пригласила петрозаводчан и гостей города познакомиться с Нюрой Инна Колыхматова.

Бабушка Нюра знает лесные тропы, где прячется морошка и созревает брусника. Нюра собирает не просто ягоду, она собирает тепло для чая, варенья, дома, для вечеров, когда за окном становится темно, а на столе все еще живет лето. Нюра - хранительница северных ягод, она приносит лесное лето домой.