Около пяти тысяч студентов готовы принять в этом году учреждения среднего профессионального образования

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Новые специальности появились в техникумах и колледжах Карелии. Образовательные учреждения готовы принять около пяти тысяч студентов. Набор открыт в 18 учреждений среднего профессионального образования. Документы будут принимать до середины августа, а также до 25 ноября, если после основного этапа останутся свободные места.

В этом году в колледжах и техникумах появились следующие специальности: «Обогащение полезных ископаемых», «Землеустройство», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем».

Также Педагогический колледж набирает студентов на новую специальность «Специальное дошкольное образование» на базе основного общего образования с возмещением затрат на обучение.

С 2022 года регион участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», цель которого готовить специалистов под запросы конкретных предприятий. За счет бюджета в этом году по программе планируют принять 850 человек.