Троих карельских бойцов вернули из украинского плена

Возвращенные из плена 160 бойцов находятся в Белоруссии, с ними работает Яна Лантратова

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Россия и Украина обменялись военнопленными пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, сообщали в Минобороны РФ. В числе пленных и трое бойцов из Карелии, об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Егоров.

Возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую помощь. С ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации.

«Уже связались с родственниками, которые подтвердили эту информацию. Благодарен каждому участнику переговорного процесса и службам сопровождения за этот результат», - написал Егоров в соцсети.