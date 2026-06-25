Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Молдавию

МИД России рекомендует воздержаться от поездок в Молдавию

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

МИД России опубликовало на своем сайте предупреждение о дискриминационных действиях властей Молдавии в отношении россиян. Ведомство настоятельно рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в эту республику.

По данным ведомства, как пишет РБК, прибывающие в аэропорт Кишинева россияне сталкиваются с длительными досмотрами и проверками. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, от граждан России требуют передать сотрудникам молдавских служб мобильные телефоны для изучения информации в них.

В министерстве заявили, что подобные проверки нередко заканчиваются немотивированными отказами во въезде в страну.

«Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы», — предупреждает МИД.