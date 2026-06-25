Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

Российское приложение «Телега», альтернатива мессенджера Telegram, закроется с 1 июля

Фото: Петрозаводск говорит

Разработчики предупредили о закрытии приложения Telega. Неофициальный клиент мессенджера Telegram прекращает работу с 1 июля.

«Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store», – приводит объявление разработчиков РИА Новости.

Пользователям подписки «Телега плюс» возместят деньги.

Сервис Telega был создан в апреле пршлого года и стал стал популярен в России после начала ограничений работы мессенджера в феврале, напомнили «Ведомости».

В апреле приложение Telega пропало из App Store.