Суд обязал экс-депутата убрать забор, снести баню и пирс в Сайнаволоке

Петрозаводский городской суд обязал Вячеслава Смородина освободить берег озера и выплатить в бюджет города более двух миллионов рублей

фото «Петрозаводск говорит»/ Антонина Кябелева

26 июня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Иванова вынесла решение по громкому земельному делу, где в качестве ответчика фигурирует известный в Карелии предприниматель Вячеслав Смородин.

Суть иска карельского природоохранного прокурора заключалась в том, что экс-депутат Законодательного собрания Смородин, который имеет в собственности дом в местечке Сайнаволок, огородил забором территорию вокруг дома, самовольно захватив общественную территорию, и перекрыл доступ граждан к берегу Онежского озера.

Старший помощник природоохранного прокурора Мария Чуракова отметила, что считает доказанным факт самозахвата Смородиным территории площадью 11 тысяч квадратных метров, которой он незаконно пользовался на протяжении нескольких лет.

Прокуратура настаивала на демонтаже забора, освобождении общественной территории и береговой полосы и уплате в бюджет карельской столицы более 2 миллионов рублей за пользование не принадлежащей ему землей.

Представитель Смородина считает, что в материалах дела встречается множество противоречий, которые касаются и площади самого спорного земельного участка, и площади его наложения на береговую полосу.

Татьяна Иванова удовлетворила иск частично, исключив из решения требование убрать забор в пределах береговой полосы. Дело в том, что решение убрать заграждение берега Онежского озера по иску Росприроднадзора уже принято судом Санкт-Петербурга и вступило в законную силу.

Согласно решению Петрозаводского суда, Смородин должен убрать ограждение незаконно занятой территории, убрать с береговой полосы баню и пирс и заплатить в городской бюджет порядка 2,3 млн. рублей за незаконное пользование городской землей. У сторон есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде Карелии.

Напомним, что рассмотрение иска карельского природоохранного прокурора началось в январе 2025 года. А сам иск появился после расследования, проведенного журналистами издания «Петрозаводск говорит».