Старший помощник прокурора проникла к особняку экс-депутата Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

31 января в Петрозаводском городском суде состоялось еще одно предварительное заседание, которое связано со скандальной историей самозахвата земли на мысе Сальнов в Петрозаводске известным в Карелии бизнесменом, экс-депутатом ЗС РК Вячеславом Смородиным.

Участок, где находится особняк Смородина, со всех сторон огорожен забором, который завершается бетонными плитами с колючей проволокой. Ограда уходит прямо в воду. Береговая полоса Онежского озера в местечке Сайнаволок оказалась надежно защищена от граждан, которые традиционно здесь отдыхают. За забором оказалась и часть общественной территории.

После опубликованных в нашем издании многочисленных статей в ситуацию вмешалась прокуратура. С иском в суд обратился Карельский межрайонный природоохранный прокурор в интересах неопределенного круга лиц. На первое предварительное заседание суда ни Смородин, ни его представитель прийти не смогли. 31 января в суде появился представитель ответчика Евгений Зорняков.

На прошлом судебном заседании старший помощник Карельского межрайонного природоохранного прокурора Мария Чуракова рассказала, что не сумела проникнуть на занятую Смородиным территорию. Сотрудника прокуратуры банально не пустил охранник. По этой причине было невозможно определить, что происходит за высоким забором, и есть ли там иные сооружения, кроме жилого дома.

Сейчас ситуация прояснилась. Чуракова рассказала, что 24 января через соседний участок удалось попасть на огороженную территорию.

«Было установлено, что, помимо забора, на участке имеются в акватории два пирса. Кроме того, были произведены измерения с помощью высокоточного геодезического оборудования, привлечен соответствующий специалист»,

- сказала старший помощник прокурора.

Выяснилось, что в береговой полосе Онежского озера находится баня, а на заборе с внутренней стороны установлено освещение и камеры видеонаблюдения. Мужчина, который представился дворником, продолжила Мария Чуракова, пояснил, что обслуживает всю огороженную территорию.

После проведенных измерений специалисты обнаружили, что часть принадлежащего Смородину земельного участка находится в пределах береговой полосы. Это 338 квадратных метров. Как известно, приватизация береговой полосы запрещена действующим законодательством.

Из-за того, что судебные тяжбы идут довольно долго, прокуратура увеличила сумму необоснованного обогащения за использование незаконно занятой ответчиком земли площадью 11,550 тысячи квадратных метров до 1,833 миллиона рублей. Для сравнения, в собственности у Смородина сейчас находится участок площадью 1,5 тысячи квадратных метра.

Уточненные после осмотра территории требования прокуратуры сводятся к тому, чтобы обязать Смородина освободить самовольно занятый им земельный участок, демонтировать ограждение, истребовать в пользу государства у Смородина участок береговой полосы, который оказался у него в собственности, убрать незаконно возведенные два пирса и баню и выплатить в бюджет Петрозаводска сумму незаконного обогащения 1,833 миллиона рублей. Прокуратура просила суд запретить управлению Росреестра регистрировать сделки с земельным участком, который принадлежит Смородину, до вступления судебного решения в законную силу.

По информации Евгения Зорнякова, забор появился не позднее 2012 года. Он пытался выяснить у Чураковой, почему раньше прокуратура не вышла с иском в суд, намекая на пропуск срока исковой давности. Старший помощник прокуратуры отметила, что нарушения были выявлены в конце 2023 года после появления публикаций в СМИ. Это означает, что срок исковой давности не пропущен.

Зорняков сказал, что наличие забора ответчик не оспаривает:

«Это сложно оспаривать. Этот забор визуализируется. Но мы оспариваем связь этого забора с ответчиком. Мы это не подтверждаем».

По его словам, нет доказательств того, что именно Вячеслав Смородин установил ограждение, уходящее прямо в озеро. Но он не отрицал, что установленные на ограде системы освещения и видеонаблюдения могут принадлежать Смородину.

По словам Евгения Зорнякова, иск прокурора Вячеслав Смородин не признает. Но более аргументированную позицию он обещал представить на следующем судебном заседании, которое запланировано на 7 февраля.

К тому времени, возможно, будет принято решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга, куда с иском к Смородину обратилось Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, требующее восстановить доступ к Онежскому озеру и убрать ограду.