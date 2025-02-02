Жители карельского поселка решили создать музей своими силами

В поселке Колатсельга Пряжинского района команда активистов собственными силами сделала ремонт в одном из помещений Дома культуры. Местный депутат Александр Светличный и общественники постарались внести улучшения в интерьер небольшого помещения, они сделали подвесной потолок, поставили пластиковые окна и обставили помещение нехитрой мебелью. Сейчас в обновленной комнате они собирают информацию, связанную с историей Колатсельги.

«Пожалуйста, просим предоставить материал о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, трудового фронта. Почти у каждого есть в семье родители, дедушки и бабушки, прошедшие войну. Мы хотим, чтобы память о них сохранилась»,

— обращается к подписчикам сообщества «Колатсельга» Зинаида Ломуева.

Жители Колатсельги рассчитывают, что маленький музей пополнится ценными экспонатами к 80–летию Великой Победы над фашистскими захватчиками.

Постоянных жителей в деревне около 70 человек, практически все пенсионеры. В 2022 году местные и дачники скинулись на краску и сделали ремонт в клубе. Администрация Ведлозерского поселения помогла закупить доски. Люди сами проводят праздники и мероприятия (работника культуры в клубе нет). Иногда приезжают с праздничной программой работники ведлозерского Дома культуры.

В селе Колатсельга также благоустроено захоронение бойцов и командиров, погибших во время Великой Отечественной войны, которое находится в центре села на территории, прилегающей к Дому культуры. Она появилась в 1959 году в результате перезахоронений останков бойцов из разрозненных погребений, находившихся на территории Колатсельгского сельсовета. Здесь нашли вечный покой около 500 воинов. Эти работы были выполнены в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти защитников Отечества на 2019 — 2024 годы».

Жители Колатсельги утверждают, что нужно делать все, чтобы поселок продолжал жить.

«Делать самим, а не ждать откуда-то помощи, не опускать руки, не бояться работы. Пробовать добиваться цели еще и еще раз»,— советуют активисты. //Фото Зинаида Ломуева