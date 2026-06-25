Люди пострадали при атаке БПЛА музея в Ростовской области

Двенадцать человек травмированы после атаки ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Открытый в 2020 году военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области подвергся атаке БПЛА.

Власти региона сообщили, что удар пришелся по основному зданию музея, пострадали двенадцать человек, их доставили в больницу, пишет «Фонтанка».

Не уточняется – пострадали ли сотрудники музея или посетители. Известно, что в итоге десятерых госпитализировали. По предварительным данным. Сама экспозиция музея не пострадала.

СК возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ.