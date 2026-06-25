Появление акулы шокировало российских отдыхающих

Морской хищник плавал вблизи сапбордиста в нескольких сотнях метров от берега

изображение сгенерировано Алисой AI

Седьмая за неделю встречу морской хищницы и людей произошла на этой неделе в Приморском крае.

Акул стали замечать у мыса Тобизина и в бухте Тихая во Владивостоке, двух поймали рыбаки. А 27 июня в бухте Триозерье акула проплыла рядом с человеком на сап-борде. Расстояние до пляже было всего пара сотен.

Отдыхавшие на пляже россияне снимали на видео, как из воды то и дело появляется плавник.

Ученые объяснили появление морских хищниц в Приморье охотой на рыб. Предполагается, что осенью акулы уплывут южнее.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о встречах жителей Карелии с дикими зверями.