Жителей Карелии кусали собаки и дикие звери

Более 1100 человек в республике обратились к врачам после неприятной встречи с животными

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В республике за прошлый год не зарегистрировано случаев бешенства, но животные людей атаковали.

За помощью к медикам после встречи с животными обратились в 2025 году 1145 человек, в 2024 году обратившихся было меньше – 1057 человек. Собаки покусали 780 человек, еще 27 человек покусали дикие звери, в предыдущем году обратившихся было 30.

В Роспотребнадзоре пояснили, что источником возбудителя бешенства всего становятся собаки и кошки, лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки, енотовидные собаки. Реже заражение происходит при контакте с больными коровами, овцами, лошадьми, грызунами.

Заразиться человек может, если его укусили, поцарапали, или в рану, порезы, слизистые попала слюна больного зверя. Человек может заразиться и при контакте с предметами, на которые попала слюна инфицированного зверя.

Бешенство не лечится. Специалисты отмечают, что предотвратить вирусное заболевание можно при помощи вакцинации и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.

«При укусе, оцарапывании, ослюнении надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу», - дали рекомендации в роспотребнадзоре.