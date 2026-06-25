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27 июня 2026
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Общество

Дроны запустили на подземном паркинге в Петрозаводске

Сегодня в городе проходят соревнования по пилотированию дронов
светофор
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице 27 июня проходят соревнования по пилотированию дронов на Кубок Героя России Максима Поташева. Глава Петрозаводска опубликовала в соцсети первые кадры с места соревнований.

состязание дроны

Подземный паркинг торгового центра «Макси» превратился на время в полигон для запуска беспилотников. Тут же создана площадка, на которой выставлено оборудование для дронов. Желающие могут не только наблюдать за соревнующимися, но и оказаться в кресле пилота дрона. Устроители состязания проводят мастер-класс по пилотированию на техническом симуляторе.

Тем временем в Петрозаводске продолжается празднование Дня города и Дня молодежи.

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