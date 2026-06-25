День города в Петрозаводске: публикуем программу праздника

Спортивные, творческие, культурные мероприятия пройдут на Онежской набережной

фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводск сегодня отмечает День рождения. Куда сходить, что посмотреть, как провести время. Публикуем программу праздника (0+)

Онежская набережная:

-) С 11:00 до 15:00 —фестиваль силовых видов спорта «Легенды Севера».

-) С 12:00 до 15:00 между улицами Федосовой и Малой Слободской — «Иллюзии Старого города» от музея-заповедника «Кижи». Тема этого года — «Праздник в городе»: ожившие сцены из жизни губернского Петрозаводска конца XIX — начала XX века.

-) С 12:00 вдоль велодорожки — традиционная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества из Петрозаводска, Олонца, Сегежи, Кондопоги, Медвежьегорска и Санкт-Петербурга.

-) С 12:00 до 22:00 - фестиваль «День молодежи» на площадке у скульптуры «Рыбаки» пройдет концерт с участием творческих коллективов Карелии «Вдохновляй, когда молодой». Будут действовать четыре разноформатные площади: «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». Для горожан подготовлены выставки, спортивные мероприятия, шахматный турнир, лекции, мастер-классы и многое другое.

-) В 14:00 на смотровой площадке в створе Пушкинской - K-Pop рандом.

-) С 15:00 у памятника Петру I — финал фестиваля «Петровская Венеция», красочное костюмированное действо.

-) В 21:00 на сцену выйдет артист Aum Raa, представитель вокально-электронного жанра.

Другие праздничные площадки в городе:

-) С 10:00 до 17:00 - соревнования по пилотированию дронов на кубок Героя России Максима Поташева, площадка в ТРЦ «Макси».

-) С 14:00 до 16:00 у ресторана «Театра» — «Театр джем»: выступления молодых джазовых музыкантов в рамках Первого фестиваля «Онего Джаз».