У родителя хотели отобрать ребенка из-за отсутствия денег на ночевку

Волонтеры помогли семье, попавшей в сложную ситуацию

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Органы опеки хотели отобрать ребенка у родителя, у которого не было денег на гостиницу в Петрозаводске. Волонтеры и детский омбудсмен помогли семье, оказавшейся в трудном положении.

Двенадцатилетней мальчик вернулся из лагеря, в Петрозаводске его встретили родители, но уехать домой в Кемь в тот же день не вышло – билетов не было, только на утро следующего дня. А у родителя не было денег ни на гостиницу, ни на съемную квартиру, только на проезд. Провести ночь на вокзале с ребенком – было не лучшим вариантом.

Как рассказали в благотворительном фонде «Мама-Дом», органы опеки предложили кардинальное решение – изъять ребенка и поместить в социальный центр. Волонтеры фонда забрали семью с вокзала, разместили в кризисном центре и накормили ужином. Утром 27 июня семья отправилась домой.

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«Гостиница за свой счет — семья не могла себе этого позволить. Оставить на вокзале — опасно. Ждать до утра без еды и крова — нечеловечно. «Мама-Дом» стал тем самым мостиком, который закрыл эту брешь. Мы сделали то, что не может сделать государственная система — быстро, человечно, без бюрократии», - рассказали о помощи в благотворительном фонде.