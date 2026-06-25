Бывший полицейский из Карелии погиб в ходе СВО

В Суоярви в последний путь проводят добровольца Николая Гиля

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Житель Карелии Николай Гиль погиб в ходе специальной военной операции. Трагическое известие сообщил «Суоярвский вестник». Доброволец погиб 19 июня на территории Донецкой народной республики.

Гиль окончил юридический факультет ПетрГУ, работал в полиции. Несколько лет назад старший следователь вышел на пенсию, а потом отправился добровольцем на СВО.

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27 июня тело погибшего бойца доставят в Суоярви, прощание пройдет в храме Рождества Христова. В воскресенье пройдет отпевание, после чего также можно попрощаться с погибшим. Похороны пройдут 29 июня.

Власти Суоярвского округа выразили соболезнования родным и близким геройски погибшего в ходе СВО защитника Отечества.