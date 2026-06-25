В МЧС назвали возможную причину пожара в больнице в Петрозаводске

Электроприбор мог привести к пожару, в результате которого были эвакуированы более 40 человек

фото пресс-службы МЧС РК

46 человек были эвакуированы из-за пожара в республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в столице Карелии.

ЧП произошло утром 25 июня. Сообщалось о задымлении в хозяйственной комнате стационара. А возгорание, в основном, локализовали сотрудники медучреждения. Профессиональных пожарных тоже привлекали. Мы публиковали эксклюзивные кадры с места возгорания.

В МЧС сообщили, что возгорание было локализовано в течение пяти минут. Огонь повредил проем окна в ординаторской на площади 2 квадратных метра. Одной из предполагаемых причин произошедшего стал оставленный без присмотра электроприбор.