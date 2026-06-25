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26 июня 2026
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Происшествия

Тела двух пропавших рыбаков обнаружили на озере в Карелии

Поисковики принесли соболезнования родным
волны на озере
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На Ладожском озере обнаружили тела пропавших рыбаков. Об этом сообщили в поисковом отряде «Длинный берег».

Двое мужчин отправились на рыбалку 25 июня к Варашеву камню, что примерно в 3,5 км к юго-западу от поселка Погранкондуши в Питкярантском округе. Мужчины перестали выходить на связь и не вернулись назад. Родные забили тревогу и подключили поисковиков.

поиск пропавших

Пропавших начали искать спасатели из Сортавалы, питкярантская полиция и добровольцы.

В поисковом отряде «Длинный берег» сегодня вечером выразили соболезнования близким и родным пропавших мужчин.

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