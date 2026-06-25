Энергетики в Карелии ответят за то, что подростка ударило током

В Петрозаводске ребенок остался без ноги после тяжелой электротравмы

Фото: Следком Карелии

О завершении расследования уголовного дела в Карелии рассказали в пресс-службе республиканского Следкома. Фигурантами уголовного дела стали два сотрудника энергоснабжающей организации Петрозаводска. Они допустили нарушения, которые привели к тяжкой электротравме у подростка.



Как уточнили в ведомстве, в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей обвиняют технического директора и старшего мастера участка подстанций в Петрозаводске.

По версии следствия, в июне прошлого года 14-летний подросток через пролом в стене из любопытства забрался в заброшенное здание на территории бывшего предприятия в Петрозаводске. В помещении находилась действующая трансформаторная подстанция. Не зная об опасности, подросток коснулся электроустановки под высоким напряжением. Мальчика ударило током, он получил обширные ожоги и электротравму, котора привела к ампутации левой ноги.

Было установлено, что здание и электрооборудование арендовала энергоснабжающая компания. За работу оборудования и техническое состояние зданий отвечали технический директор и старший мастер.

Несмотря на то, что сооружение выглядело заброшенным и не использовалось по прямому назначению, обвиняемые не приняли мер, чтобы ограничить доступ посторонних в здание: отсутствовали ограждения, сигнализация, знаки и плакаты, предупреждающие об опасности поражения электрическим током. Кроме того, не были организованы регулярные осмотры данного участка, а также своевременно не был устранен пролом в стене, через который ребенок попал в опасную зону.

Следователи арестовали имущество организации на общую сумму более 5,2 млн рублей с целью возмещения вреда, причиненного преступлением.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее глава российского Следкома Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о травмировании подростка, потому что в Карелии никто так и не ответил за то, что произошло с ребенком. ЧП произошло еще в июне, но виновных не нашли.