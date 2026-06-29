Подросток помочился в бутылку на детской площадке и облил детей

Родители намерены обращаться в полицию

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Родители маленьких петрозаводчан собираются обращаться в полицию из-за странной выходки подростка на детской площадке на Кукковке.

Со слов горожан, несовершеннолетний помочился в бутылку на детской площадке и стал обливать других детей. Также. Как говорят местные жители, он предлагал другим детям понюхать бутылку с мочой, выдавая жидкость за лимонад. Об отравительном инциденте на детской площадке во дворе на улице Парфенова рассказали в паблике «Кукковка. РФ».

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Одна из родительниц хочет обратиться в полицию. С ее слов, мальчик приходит играть на площадку со Старой Кукковки.