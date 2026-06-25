Умер многолетний руководитель «Кареллеспроекта» Александр Сорока

Умер заслуженный лесовод России Александр Сорока, посвятивший много лет лесам Карелии. Сотрудники регионального Минприроды выразили соболезнования родным.
Трудовая деятельность была связана с карельским лесоустроительным предприятием. Сорока пришел туда в 1967 году на должность помощника таксатора после окончания ПетрГУ по специальности «лесное хозяйство».
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Сорока возглавлял «Кареллеспроект» с 1997 по 2016 год. При нем в Карелии было проведено лесоустройство, разработаны и утверждены проекты организации и ведения лесного хозяйства для 14 лесхозов, разработано 70 планов ведения лесного хозяйства.
В «Кареллеспроекте» были внедрены государственная инвентаризация лесов, кадастровая деятельность, разработка проектов освоения лесов.