Умер многолетний руководитель «Кареллеспроекта» Александр Сорока

При лесоводе в республике было проведено лесоустройство, разработаны планы ведения лесного хозяйства

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Умер заслуженный лесовод России Александр Сорока, посвятивший много лет лесам Карелии. Сотрудники регионального Минприроды выразили соболезнования родным.

Трудовая деятельность была связана с карельским лесоустроительным предприятием. Сорока пришел туда в 1967 году на должность помощника таксатора после окончания ПетрГУ по специальности «лесное хозяйство».

Image

Сорока возглавлял «Кареллеспроект» с 1997 по 2016 год. При нем в Карелии было проведено лесоустройство, разработаны и утверждены проекты организации и ведения лесного хозяйства для 14 лесхозов, разработано 70 планов ведения лесного хозяйства.

В «Кареллеспроекте» были внедрены государственная инвентаризация лесов, кадастровая деятельность, разработка проектов освоения лесов.