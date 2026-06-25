Россиянам назвали ошибки в гигиены полости рта, которые разрушают зубы

Стоматолог предупредил о неочевидных ошибках в ежедневном уходе за ротовой полостью

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Стоматолог назвала несколько привычек людей, которые разрушают эмаль зубов. В частности, это привычка чистить зубы по-быстрому. Одна чистка зубов в день, длящаяся 30 секунд, и ополаскиватель для свежести дыхания неминуемо приведут к разрушению эмали. Также пагубно влияет чистка зубов сразу после еды. В беседе с «Лентой.ру» врач рекомендуют после приема пищи полоскать рот водой, а остатки пищи убирать зубной нитью. Почистить зубы можно будет через полчаса после еды. Это минимум по времени.

Ошибкой будет использование одного ирригатора или ополаскивателя вместо нити и ершика. Осторожно нужно использовать и пасты с отбеливающим эффектом. По словам эксперта, подобные средства не отбеливают, а интенсивно стирают налет и эмаль.

Если при чистке зубов кровоточат десны, то это может указывать на воспаление. Чистить зубы в этом месте следует аккуратно и вычищать бактериальный налет, который вызвал воспаление.