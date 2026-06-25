Финский президент Стубб подписал закон о ядерном оружии

С 1 июля Суоми отменила ограничение на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия на территории страны

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Финляндия сняла запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Снятие ограничений ранее поддержал финский парламент, затем закон подписал президент Александр Стубб. Изменения вступят в силу 1 июля, сообщает РИА Новости.

Финские власти уверяют, что речь не идет о смене долгосрочной ядерной стратегии. Чиновники объяснили необходимость изменений обороной, при этом утверждали, что в мирное время ввоз и хранение ядерного оружия под запретом.

Российские дипломаты заявляли, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.