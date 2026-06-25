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27 июня 2026
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Происшествия

Два рыбака погибли на Ладожском озере

Следователи проводят проверку после трагедии в Карелии
место обнаружения тел рыбаков
фото пресс-службы СК по РК

Тела двух утонувших рыбаков обнаружили накануне в Ладожском озере. Следователи начали доследственную проверку. По официальным данным, 26 июня в 16:35 минут в акватории Ладожского озера на территории Питкярантского округа были обнаружены тела двух местных жителей.

Известно, что 25 июня мужчины выехали на автомобиле с пластиковой лодкой на озеро в районе деревни Погранкондуши. Когда они перестали выходить на связь, родные подняли тревогу, начались поисковые мероприятия.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Обстоятельства и причины гибели двух рыбаков пока устанавливают.

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