Продажу алкоголя на три дня ограничили в округе Карелии

Два дня в июне и один день в июле не продают спиртное в розницу в Сегежском округе

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На время школьных выпускных в Сегежском округе ограничили продажу спиртного. О запрете розничной торговли спиртным сообщили в администрации округа.

Ограничения начали действовать еще накануне, в пятницу. «Сухой» закон также действует и в субботу, 27-го. Кроме того, ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать и 3 июля.

«В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, защиты здоровья молодежи, а также профилактики преступлений и административный правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, необходимо соблюдение требований федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», - напомнили сегежские власти.