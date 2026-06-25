Семьям в Карелии при рождении детей выплатили 40 млн

Размер единовременной выплаты при рождении ребенка варьируется от 32 до 39 тысяч

фото «Петрозаводск говорит»

С начала года более 1100 карельских семей получили от регионального отделения Соцфонда единовременное пособие при рождении ребенка.

Размер выплаты составил от 32,7 тысяч до 39,8 тысяч рублей в зависимости от района проживания. Семьи, в которых родились двойни или тройни, получили пособие в удвоенном или утроенном размере. В общей сложности семьям выплатили более 40 млн рублей, уточнили в организации.

Пособие получают как работающие, так и неработающие граждане. Для неработающих родителей для получения пособия требуется подавать заявление.

Если в семье один родитель работает, другой нет, то пособие назначают работающему родителю. Если оба родителя работают, то пособие по умолчанию перечисляют матери ребенка. Выплату также получают опекуны, усыновители или приемные родители.