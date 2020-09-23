Петрозаводский университет получит новое студенческое общежитие

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство общежития для студентов Петрозаводского государственного университета, сообщает сайт ведомства.

Также была проверена достоверность определения сметной стоимости работ. По итогам проведения госэкспертизы выданы положительные заключения.

Проектом предусмотрено строительство на Университетской улице г. Петрозаводска студенческого общежития общей площадью 5415,5 кв. м.

Здание будет состоять из соединенных между собой корпусов: двух прямоугольных жилых трехэтажных блоков, примыкающих к двухэтажному административно-общественному блоку. На жилых этажах корпусов разместят кухни, бытовые и хозяйственные помещения, холлы и жилые комнаты - в том числе с кухнями-нишами. В общежитии оборудуют зал для мероприятий и отдыха, комнату для занятий и компьютерный класс.

В ходе реализации проекта в общежитии создадут все необходимые условия, а также обустроят комнаты, приспособленные для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Участок площадью 10 000 кв. м, на котором расположится общежитие, будет благоустроен.

Продолжительность работ, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, составит 19 месяцев. Проектную документацию подготовило ООО «Основа».

Сегодня в состав Петрозаводского университета входят 14 образовательных институтов и факультетов, 65 кафедр. В вузе действует многоуровневая система высшего образования: бакалавриат и специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура, дополнительное профессиональное обучение и довузовская подготовка. Здесь реализуют 298 основных образовательных программ. В университете работают более 1000 преподавателей и научных сотрудников, обучаются около 10 000 студентов и аспирантов, более 2300 слушателей ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации.