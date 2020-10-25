Петрозаводский бард поделился секретами счастья

До революции бабушка петрозаводского поэта и музыканта Николая Почтовалова окончила Институт благородных девиц, оба деда – консерваторию в Санкт-Петербурге, а отец играл на трубе. Сам Николай научился играть на гитаре во дворе, как и многие советские дети.

Он знает секреты хорошего стиха и мудрость зрелого чувства: «Там, где любовь — там смерти нет... есть путь к причалу».

Передача для тех, кому необходимо успокоить нервы и сделать паузу…