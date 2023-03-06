06 марта 2023, 14:53
Общество

Петрозаводским управляющим компаниям напомнили о содержании тротуаров

При проверках выявлено 59 нарушений, связанных с обработкой пешеходных зон противогололедными материалами

За прошлую неделю сотрудники «Службы заказчика» проверили содержание 235 многоквартирных домов Петрозаводска. Было выявлено 94 нарушения, 59 из них касаются обработки противогололедными материалами пешеходной инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы мэрии, управляющим организациям напомнили еще раз о необходимости своевременной борьбы с гололедицей. Кроме того, часть нарушений связана с уборкой мусора в подъездах, ремонтом окон, входных дверей, содержанием мусоропроводов. Также на одном из объектов выявили нерасчищенные кровли.

За прошедшую неделю управляющие организации устранили 25 нарушений, выявленных ранее. Сообщить о ненадлежащем качестве выполнения обязательств, взятых на себя управляющими компаниями, горожане могут в ЕДДС по номеру 051, в управление жилищного контроля по телефону (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. / Фото: pxhere.

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Карелия
гололед
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уборка тротуаров
Мэрия
пешеходные зоны