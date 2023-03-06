Петрозаводским управляющим компаниям напомнили о содержании тротуаров

За прошлую неделю сотрудники «Службы заказчика» проверили содержание 235 многоквартирных домов Петрозаводска. Было выявлено 94 нарушения, 59 из них касаются обработки противогололедными материалами пешеходной инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы мэрии, управляющим организациям напомнили еще раз о необходимости своевременной борьбы с гололедицей. Кроме того, часть нарушений связана с уборкой мусора в подъездах, ремонтом окон, входных дверей, содержанием мусоропроводов. Также на одном из объектов выявили нерасчищенные кровли.

За прошедшую неделю управляющие организации устранили 25 нарушений, выявленных ранее. Сообщить о ненадлежащем качестве выполнения обязательств, взятых на себя управляющими компаниями, горожане могут в ЕДДС по номеру 051, в управление жилищного контроля по телефону (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. / Фото: pxhere.