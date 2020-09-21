Петрозаводчанка завоевала серебряную медаль «Московского марафона»

В воскресенье, 20 сентября, в столице России прошло крупнейшее беговое событие России - "Московский марафон", среди его победителей и петрозаводчанка Елизавета Ерохина, сообщает минспорта Карелии.

«Маршрут забега проходил по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Десятки тысяч человек со всей России вышли на старт, чтобы пробежать 42,2 км или 10 км», - сообщает ведомство.

Елизавета Ерохина, мастер спорта России по легкой атлетике заняла второе место и установила личный рекорд - 42 км за 2.35,36.

Ранее, в августе Елизавета Ерохина показала третий результат в полумарафоне «Северная столица».