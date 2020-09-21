Танцоры из Карелии завоевали золотые и серебряные медали в Москве

Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова из Петрозаводска выступили на турнире в категории «RS Взрослые + Молодёжь» и завоевали золотые медали.

⠀Петрозаводчане Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова в той же категории «RS Взрослые + Молодежь» стали серебряными призерами.

Всего в этой номинации соревновались 46 пар из разных регионов России.

Отличный старт в новом танцевальном сезоне! Поздравляем!