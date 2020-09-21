21 сентября 2020, 12:30
Спорт

Танцоры из Карелии завоевали золотые и серебряные медали в Москве

В минувшие выходные в столице прошли XXXVI российские соревнования по танцевальному спорту «Огни Москвы»

Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова из Петрозаводска выступили на турнире в категории «RS Взрослые + Молодёжь» и завоевали золотые медали.

⠀Петрозаводчане Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова в той же категории «RS Взрослые + Молодежь» стали серебряными призерами.

Всего в этой номинации соревновались 46 пар из разных регионов России.

Отличный старт в новом танцевальном сезоне! Поздравляем!

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Россия
Карелия
Петрозаводск
Москва
танцевальный спорт
танцоры
золотая медаль
серебряная медаль