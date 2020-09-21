21 сентября 2020, 12:30
Танцоры из Карелии завоевали золотые и серебряные медали в Москве
В минувшие выходные в столице прошли XXXVI российские соревнования по танцевальному спорту «Огни Москвы»
Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова из Петрозаводска выступили на турнире в категории «RS Взрослые + Молодёжь» и завоевали золотые медали.
⠀Петрозаводчане Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова в той же категории «RS Взрослые + Молодежь» стали серебряными призерами.
Всего в этой номинации соревновались 46 пар из разных регионов России.
Отличный старт в новом танцевальном сезоне! Поздравляем!