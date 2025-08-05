Петрозаводчанка продала золотые украшения из-за страха обысков

Еще одна жительница Карелии стала жертвой мошенников. 56-летняя женщина озвучила код из смс-сообщения для получения письма, после чего на нее обрушились звонки от якобы сотрудников различных ведомств - Росфинмониторинга, ФСБ.

Петрозаводчанку запугали тем, что она стала пособницей преступников, а деньги с ее счетов пытались перевести злоумышленникам. Женщину убедили отправить личные накопления и взятый в банке кредит на некие специальные счета.

Преступники не успокаивались и пугали петрозаводчанку обысками силовиков. Якобы, чтобы снять с себя подозрения, женщине дали совет – продать золотые украшения, а деньги тоже отправить другим людям.

В общей сложности жительница Петрозаводска лишилась 1 миллиона 310 тысяч рублей, а правоохранители завели очередное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»