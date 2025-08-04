Мужчина, ребенок и женщина погибли на водоемах Карелии

Пропавшего мужчину и женщину обнаружили погибшими. Их тела нашли в водоемах Карелии. Об этом сообщили в госкомитете республики по безопасности.

Пудожанин 1984 года рождения пропал вечером 1 августа в акватории озера Рагнозеро на территории Авдеевского поселения. Мужчина плыл на лодке, но упал за борт. Спасательного жилета на нем не было. Через два дня на поиски пропавшего отправились спасатели и водолазы. 4 августа тело пропавшего подняли из воды и передали полиции.

Женщина 1970 года рождения пропала на озере Уксуярви в Суоярвском округе 3 августа. Около поселка Райконкоски она отдыхала на берегу озера в компании. Поздно вечером знакомые не нашли женщину в палатке и позвонили в службу спасения. Днем в понедельник на поиски отправились спасатели. Женщину нашли погибшей, тело достали вечером из воды и передали полиции.

4 августа на реке Выг в Беломорском округе утонул несовершеннолетний. Спасателей вызвали около 15:44. Школьник купался возле острова Сорокский, но в какой-то момент ушел под воду. Спасатели пока не нашли тело 14-летнего ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее отдыхающие нашли тело погибшего в Шуе. © «Петрозаводск говорит»