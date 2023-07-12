Петрозаводчанин вышел из тюрьмы и в тот же день напал на мужчину

В Петрозаводске под стражу заключили горожанина, 1983 года рождения, напавшего в общежитии на 27-летнего мужчину.

Фигурант дела о покушении на убийство вышел из тюрьмы 7 июля. В тот же вечер, как предполагают следователи, он в нетрезвом виде напал с ножом на человека. Нападение было совершено после ссоры. Молодой человек оказался ему сопротивление и остался жив. Он получил раны спины и шеи.

Нападавший был задержан. Расследование уголовного дела продолжается. // фото пресс-служба СК по РФ