Двое подростков сбросили с моста беременную подругу ради ее денег

17-летний юноша и его 16-летняя подруга стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство беременной знакомой в Магаданской области. Убить 18-летнюю знакомую они хотели из-за денег и жилья, заговорщики планировали проживать в арендуемой квартире.

По версии следователей, ночью 9 июля они заманили беременную на мост через речку в поселке Ола, затем юноша скинул девушку в воду. Он надеялся, что она умрет от удара о воду, а тело унесет в море. В это время соучастница преступления отправила с телефона потерпевшей предсмертное послание ее подруге.

Крики потерпевшей услышал иностранец на берегу, он вытащил девушку из воды. Ей оказали медицинскую помощь. Юношу заключили под стражу, а соучастницу оставили под подпиской о невыезде. // фото скриншот СК по Магаданской области