Петрозаводчанин решил нажиться на смерти девушки и стал преступником

Мужчина незаконно продал вещи своей девушки после ее смерти
Фото: freepik // jcomp

Петрозаводчанин после смерти своей девушки незаконно продал ее лекарства, которые содержали сильнодействующие вещества. На мужчину завели уголовное дело, его обязали выплатить штраф, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

38-летний петрозаводчанин жил с девушкой, у которой была онкология. Она получала лекарства по рецепту, но терапия не помогла, и девушка умерла. Тогда в распоряжении мужчины остались ее таблетки, содержащие сильнодействующие вещества. Петрозаводчанин решил продать их за 2 тысячи рублей, но полиция поймала его.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 234 УК РФ - незаконные приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. 

